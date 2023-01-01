Düşük faizli krediyle ev sahibi olma fırsatı için beklenti arttı! 0,70'in altında oranla 15 yıl geri ödeme... Uzman isim duyurdu: Bakanlık hazırlıklara başladı
2023 yılının gelmesiyle birlikte konut sektöründe milyonlarca vatandaş hükümetten gelecek düşük faizli konut kredisi müjdesi için beklemeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarının ardından vatandaşlarda beklenti oluşurken, konunun uzmanı Muhammet Dinç "Bankaların kullandıracağı kredilerin yüzde 0,70'in altında olacağı ve bunun geri ödemesinin de 15 yıla yayılması isteniyor." ifadelerini kullandı. İşte detatlar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konut sektörünü canlandırmaya dönük "gerçek mortgage" hazırlıklarının olduğu yönündeki açıklamaları, gayrimenkul sektörünün yeni yıldan beklentilerini artırdı.
2022'DE BÜYÜK HAREKETLİLİK
Milyonlarca genç vatandaş ev sahibi olabilmek adına bankalardan düşük faizli kredi beklerken konuya ilişkin Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç açıklamalarda bulundu.
Dinç, konut fiyatlarının son dönemde ciddi oranda arttığını belirterek, "Gayrimenkul sektörü için 2022 yılı hareketli bir yıl oldu. Ekonomik belirsizlikler, girdi maliyetlerindeki artışlar, arz sorunları sektörde çalkantılara sebep oldu." dedi.
VATANDAŞLAR 2023'TE BEKLENTİ İÇİNE GİRDİ
Fiyat artışları nedeniyle konut sahibi olma hayallerini erteleyenler için Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarının umut verici olduğunu dile getiren Dinç, sektörün ve vatandaşın 2023 yılında bu hayalleri gerçekleştirmek adına büyük bir beklenti içine girdiğini söyledi.
DÜŞÜK FAİZ VE UZUN VADE BEKLENTİSİ
Konut sahibi olmak isteyen ancak bütçe sorunu yaşayanların taleplerinin 6 başlıkta toplandığını belirten Muhammet Dinç, şunları ifade etti:
"Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu vatandaşta ve sektör temsilcilerinde büyük bir heyecan oluştu, gelecek yıla ilişkin beklentiler arttı. Projenin ocak ayı içinde hayata geçmesi ümit ediliyor. Saha çalışmalarında da gözlemlediğimiz kadarıyla konut sahibi olmayanlara öncelik verilmesi yönünde bir beklenti var. Aynı zamanda yeni alınan konutların belirli bir süre satılmaması şartının da getirilmesi talebi dikkat çekiyor. Bankaların kullandıracağı kredilerin yüzde 0,70'in altında olacağı ve bunun geri ödemesinin de 15 yıla yayılması isteniyor."
GERİ ÖDEME 1-2 YIL SONRA BAŞLAYABİLİR
"Ödeme takvimi konusundaki bir diğer talep ise geri ödemelerin 1 veya 2 yıl sonra başlaması yönünde. Uygulamanın orta gelir grubundaki vatandaşların alabileceği konutlarda geçerli olacağına yönelik de bir beklenti oluşmuş durumunda."
BAKANLIK HAZIRLIK YAPMAYA BAŞLADI
Dinç, konut finansmanına sağlanacak destek için hükümetin yaptığı çalışmalara ilişkin de haberler çıktığını dile getirdi, Hazine ve Maliye Bakanlığının konut projesiyle fiyat artışlarının önüne geçmek için hazırlık yaptığına işaret etti.
AMAÇ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YARARLANMASI
Vatandaşa ve sektör temsilcilerine uyarıda bulunan Dinç, "İyi niyetle hayata geçirilmesi beklenen konut projesini manipüle etmek isteyenler olacaktır. Vatandaşlarımızın uyanık olması gerekir. Fahiş fiyat artışlarına da müsaade edilmemelidir. Burada önemli olan gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşları konut sahibi yapabilmek olmalıdır." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını için flaş iddia! 2 hafta yayınlanmayacak! Ünlü oyuncunun paylaşımı ile ortaya çıktı
- Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?
- Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...
- 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
- Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı TEFE-TÜFE enflasyon oranları hangi gün açıklanacak?
- Bedelli askerlik tarihleri belli oldu mu? Bedelli askerlik başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a kök söktürüyor...
- ŞOK hangi ürünlerde fiyatları sabitledi? ŞOK fiyatı sabitlenen 1.000 ürün hangileri?
- Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
- EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?