Düşük faizli krediyle ev sahibi olma fırsatı için beklenti arttı! 0,70’in altında oranla 15 yıl geri ödeme... Uzman isim duyurdu: Bakanlık hazırlıklara başladı

DÜŞÜK FAİZ VE UZUN VADE BEKLENTİSİ

Konut sahibi olmak isteyen ancak bütçe sorunu yaşayanların taleplerinin 6 başlıkta toplandığını belirten Muhammet Dinç, şunları ifade etti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu vatandaşta ve sektör temsilcilerinde büyük bir heyecan oluştu, gelecek yıla ilişkin beklentiler arttı. Projenin ocak ayı içinde hayata geçmesi ümit ediliyor. Saha çalışmalarında da gözlemlediğimiz kadarıyla konut sahibi olmayanlara öncelik verilmesi yönünde bir beklenti var. Aynı zamanda yeni alınan konutların belirli bir süre satılmaması şartının da getirilmesi talebi dikkat çekiyor. Bankaların kullandıracağı kredilerin yüzde 0,70'in altında olacağı ve bunun geri ödemesinin de 15 yıla yayılması isteniyor."