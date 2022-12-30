EYT’den yararlanmak isterken dolandırılmayın! Sosyal medyadaki o kişilere dikkat! En güvenli adres SGK binaları...

"SORU SORMAK İÇİN PARA ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

"Sosyal Güvenlik Sistemi ile alakalı e-devletinize, çalışma hayatından bilgileri çok rahat şekilde ulaşabilirler ve sıkıntılarınızla alakalı aynı zamanda SGK müdürlüklerine giderek orada hem müracaatlarını yapabilir hem de durumlar hakkında bilgi alabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle birilerine ücret karşılığında bilgi almak gibi bir çalışma içerisinde olmasınlar. Soru sorarak para ödemek zorunda kalmasınlar. Bizler elimizden geldiğince gerekli bilgileri vermeye çalışacağız inşallah. Sosyal güvenlik uzmanı değerli arkadaşlarımız, SGK müdürlerimiz, çalışanlarımız da bu konuyla alakalı yardımlarını esirgemiyorlar"