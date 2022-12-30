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EYT'den yararlanmak isterken dolandırılmayın! Sosyal medyadaki o kişilere dikkat! En güvenli adres SGK binaları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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EYT’den yararlanmak isterken dolandırılmayın! Sosyal medyadaki o kişilere dikkat! En güvenli adres SGK binaları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT müjdesi sonrası milyonlarca vatandaş SGK binalarına akın etti. İşlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlara konuya ilişkin dolandırıcılık uyarısı geldi. Bolu Düzce Sakarya EYT Mağdurları Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik "Arkadaşlarımın bir çoğu, sosyal medyada değişik mecralarda konuşan, yetkili olmayan insanların peşine takılarak soru sorup para ödeyerek sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2 milyon üzerinde emeklilik bekleyen kişi büyük mutluluk yaşadı.

SGK il müdürlükleri önünde ve E-devlet portalında hem SGK durumunu öğrenmeye çalışanlar hem de bilgi almak isteyenler sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Bolu Düzce Sakarya EYT Mağdurları Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik ise vatandaşların mağduriyetleri üzerinden kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcıların olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

"PARA VEREREK EMEKLİLİKLERİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞMASINLAR"

Dolandırıcıların yeni yöntemler denediğine dikkat çeken Mehmet Ali Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımın bir çoğu, sosyal medyada değişik mecralarda konuşan, yetkili olmayan insanların peşine takılarak soru sorup para ödeyerek sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kesinlikle kimse para ödeyerek sorularına cevap bulmaya çalışmasın. Çünkü konu açık ve net. 1999 yılı öncesinde sosyal güvenlik sistemindeki haklarımızın tamamen iadesi."

"SORU SORMAK İÇİN PARA ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

"Sosyal Güvenlik Sistemi ile alakalı e-devletinize, çalışma hayatından bilgileri çok rahat şekilde ulaşabilirler ve sıkıntılarınızla alakalı aynı zamanda SGK müdürlüklerine giderek orada hem müracaatlarını yapabilir hem de durumlar hakkında bilgi alabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle birilerine ücret karşılığında bilgi almak gibi bir çalışma içerisinde olmasınlar. Soru sorarak para ödemek zorunda kalmasınlar. Bizler elimizden geldiğince gerekli bilgileri vermeye çalışacağız inşallah. Sosyal güvenlik uzmanı değerli arkadaşlarımız, SGK müdürlerimiz, çalışanlarımız da bu konuyla alakalı yardımlarını esirgemiyorlar"

EYT’lilerin işinizi kolaylaştıracak üç yöntem!

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