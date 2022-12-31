İbadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42 indirim! Başkan Erdoğan açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda da değişen oranlarda indirimi geldi.
Enerjide dışa bağımlılığına son vermek isteyen Türkiye, son dönemde bu yönde birçok adım attı. Bu kapsamda, yılın sonuna doğru Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezervin keşfedildiği, Karadeniz Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküp olarak açıklanan keşfin yeni veriler ışığında 652 milyar metreküp olarak revize edildiği ve toplam rezervin 710 milyar metreküpe yükseldiği müjdesi geldi.
TÜRKİYE DAĞITIM MERKEZİ OLACAK
Ayrıca, Trakya'da kurulacak bir dağıtım merkezi ile Türkiye gaz fiyatlarının belirlendiği bir lokasyon olacak. Bu gelişmeler sonucunda elde edilen kazanımlar faturaya da yansıyor. Bu kapsamda doğal gaz fiyatına indirim yapıldı.
İBADETHANE VE CEMEVLERİNDE DOĞALGAZA İNDİRİM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapma kararı aldıklarını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük."
Böylece, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere ibadethaneler ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 oranında indirim yapıldı. Sanayi tarafında da yeni yıldan geçerli olmak üzere elektrik ve doğal gazda indirim yapıldı. Sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı. Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde 12,73 oranında indirim yapıldı. Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında ise 2022 Kasım ayı esas alındığında 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında değişen oranlarda indirim gerçekleşti.
Ayrıca, 1 Mart'ta da ibadethaneler, dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri ve cemevlerinin kullandığı elektriğe indirim yapılmıştı. Yapılan değişiklikle daha önce kamu, özel ve diğer hizmetler sektörü tarifesi üzerinden kilovatsaat başına yaklaşık 330 kuruş ödeyen ibadethaneler ve cemevleri, artık alt kademe mesken grubu tarifesi üzerinden yaklaşık yüzde 50 düşüşle kilovatsaat başına yaklaşık 170 kuruş ödemeye başladı.
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