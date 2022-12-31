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Bakan Dönmez'den günlük petrol üretimi müjdesi: 100 bin varil hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Bakan Dönmez’den günlük petrol üretimi müjdesi: 100 bin varil hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, artan günlük petrol üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Dönmez, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"EN ÇOK ÜRETEN PETROL SAHASI ŞIRNAK'TA"

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık."

Bakan Dönmez’den günlük petrol üretimi müjdesi BAKAN DÖNMEZ'DEN GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ MÜJDESİ

Kapatılan kuyulardan petrol fışkırdı KAPATILAN KUYULARDAN PETROL FIŞKIRDI
A Haber Gabar’daki petrol sahasında A HABER GABAR'DAKİ PETROL SAHASINDA

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