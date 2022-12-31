Bakan Dönmez'den günlük petrol üretimi müjdesi: 100 bin varil hedefimize adım adım yaklaşıyoruz
EKONOMİ AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.
"HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"
Dönmez, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.
"EN ÇOK ÜRETEN PETROL SAHASI ŞIRNAK'TA"
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedilmişti:
"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık."
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar: Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar...
- Son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 yılbaşı 400 ve 800 TL kazanan numaralar hangileri?
- Milli Piyango son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? 2023 MP yılbaşı özel çekilişi
- Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 çekilişi son 5 rakama göre kazanan numaralar
- Son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 çekilişi son 6 rakama göre kazanan numaralar
- Milli Piyango 20 milyon TL KAZANAN NUMARALAR listesi: MP 2023 yılbaşı çekilişi 20.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!
- Milli Piyango 2 milyon TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Yılbaşı MP çekilişi 2.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 1 milyon TL çıkan numaralar hangileri? 2023 MP yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- Milli Piyango 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Yılbaşı MP çekilişi 500 bin TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste