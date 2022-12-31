Bakan Dönmez’den günlük petrol üretimi müjdesi: 100 bin varil hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık."

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