THY’nin 2023 hedefi belli oldu: Dünyanın en iyi 6 hava yolu şirketi arasına girecek

Bunun yanı sıra IT ve bina yatırımı yaptıklarını, Avrupa'nın en büyük kargo merkezini hayata geçirdiklerini dile getiren Bolat, "2023'te 3,8 milyar dolar yatırım yapacağız. 'Bu yıl 5 milyar dolar Türkiye'de kaldı' diyoruz. Bu paranın bir kısmı yatırımlara harcanıyor. Bir kısmı kasada sonraki yılın operasyonları için duruyor." diye konuştu.

Bolat, THY'nin piyasa değeri aralık ayı içerisinde 191,3 milyar TL'ye (9,78 milyar avroya) çıkarak Alman bayrak taşıyıcı hava yolu Lufthansa'nın değerini geride bırakmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: