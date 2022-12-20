THY'nin yeni uçağı filoya katıldı
Türk Hava Yollarının (THY) yeni nesil uçaklarından Airbus A350-900, boyanarak filoya katıldı. THY'den yapışan açıklamada, " "Evine hoş geldin TC-LGL." denildi.
THY Teknik AŞ tarafından boyanan uçakla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin TC-LGL. THY filosuna yakın zamanda katılan yeni nesil uçaklardan biri olan Airbus A350-900 tipi için ilk uçak boyama hizmetimizi tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
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