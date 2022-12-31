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Bakan Dönmez'den günlük petrol üretimi müjdesi: 100 bin varil hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

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Giriş: 31.12.2022 18:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Dönmez’den günlük petrol üretimi müjdesi
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