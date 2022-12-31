Bakan Dönmez'den günlük petrol üretimi müjdesi: 100 bin varil hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.