SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan yeni menkul kıymet ve zorunlu karşılık kararları

Merkez Bankası'nın sitesinden yapılan açıklama "2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla uygulanan politikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikaların sürdürüleceği, kalıcı fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarının da gözetilmeye devam edileceği ve yabancı para mevduatın azami ölçüde yabancı para kredi fonlaması amacıyla kullanılmasına yönelik politikaların devreye alınacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.