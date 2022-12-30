Borsa yılı çifte rekorla kapattı
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 5509 puan ile en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde ise rekor seviyesini 5562 puana çıkardı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,85 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN ÇOK MADENCİLİK KAZANDIRCI, İNŞAAT KAYBETTİRDİ
Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,85 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi aralık ayında yüzde 10,7 artarken, 2022 yılını da yüzde 196,6 kazançla tamamladı.
ANALİSTLERDEN YENİ YIL TAHMİNİ
Analistler, ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilere karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını belirtti.
Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 puanın direnç, 5.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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