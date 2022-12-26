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Analistlerden dünya piyasalarına yıl sonu sert dalgalanma uyarısı! Borsa İstanbul'dan yeni bir rekor daha

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Analistlerden dünya piyasalarına yıl sonu sert dalgalanma uyarısı! Borsa İstanbul’dan yeni bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 kazançla 5.504,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Analistler yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşte anlık dolar euro altın fiyatları...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 kazançla 5.504,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.549,43 puana taşıdı.

BİR ÖNCEKİ GÜNE 49,29 PUAN ARTTI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

ANALİSTLERDEN SERT DALGALANMA KONUSUNDA UYARI

Analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

YARIN YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİ SAKİN OLACAK

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Richmond Fed sanayi endeksi, Çin'de sanayi karlılıkları ve Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Gram altın: 1079 TL

Dolar: 18,65 TL

Euro: 19,83 TL

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