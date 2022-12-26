Analistlerden dünya piyasalarına yıl sonu sert dalgalanma uyarısı! Borsa İstanbul’dan yeni bir rekor daha

BİR ÖNCEKİ GÜNE 49,29 PUAN ARTTI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile ticaret oldu.