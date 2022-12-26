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Başkan Erdoğan'ın müjde mesajı piyasaları hareketlendirdi! Borsa yeni haftaya da rekor seviyede başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Başkan Erdoğan’ın müjde mesajı piyasaları hareketlendirdi! Borsa yeni haftaya da rekor seviyede başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,14 artışla 5.516,87 puan ile rekor seviyeden başladı. Başkan Erdoğan'ın, "Pazartesi günü Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi açıklayacağım" sözleri piyasalara olumlu yansıdı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,08 puan ve yüzde 1,14 değer kazanarak 5.516,87 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 ve holding endeksi yüzde 1,01 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,92'yle iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü üst üste yükseliş eğilimini yedinci işlem gününe taşımasının ardından kapanış rekorunu da yüzde 0,14 geliştirdi ve 5.454,79 puandan günü tamamladı.

Analistler, haftanın ilk işlem gününde Noel tatili dolayısıyla batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasaların işleme kapalı olduğunu belirterek, açık olan piyasalarda ise düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini söyledi.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini de vurgulayan analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI OLUMLU YANSIDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pazartesi günü Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi açıklayacağım" demişti. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri piyasaların olumlu tepki vermesini sağladı. Kabine Toplantısı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son detayları öğrenecek olan Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki yeni müjdeyi duyuracak.

BIST 100 GÜNE REKORLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kritik Kabine Toplantısı öncesi güne yüzde 1,14 artışla 5.516,87 puan ile rekor seviyeden başladı. Rekorun yurt dışında Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda birçok borsanın kapalı olduğu günde gelmesi dikkat çekti.

Açılışın ardından alımlar petro kimya hisseleri öncülüğünde güçlenerek 5.538 puan düzeyi test edildi. Bu seviye tüm zamanların rekoru oldu.

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