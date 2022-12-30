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Maaşlara zam geliyor! Tüm teşkilatta uygulanacak! Bakan Soylu'dan polislere müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Maaşlara zam geliyor! Tüm teşkilatta uygulanacak! Bakan Soylu’dan polislere müjde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada polislere müjdeli haberler verdi. Bakan Soylu bazı birimlerde çalışan personelin yüzde 46'dan yüzde 52'ye çıkarılan fazla çalışma ücretinin tüm teşkilatta uygulanarak maaşlarda artış sağlanacağını açıkladı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada polis teşkilatına yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı.

TÜM TEŞKİLATLAR MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, söz konusu düzenlemeler polis teşkilatına "müjde" niteliği taşıyor. Buna göre, bazı birimlerde çalışan personelin yüzde 46'dan yüzde 52'ye çıkarılan fazla çalışma ücreti, tüm teşkilatta uygulanarak maaşlarda artış sağlanacak.

TRENLERDE DE İNDİRİM SAĞLANACAK

Mazerete dayalı yüzde 20'lik kota ile personelin büyükşehir olan nüfus iline atanabileceği yönünde çalışmalara başlanacak. Hızlı tren, müze gibi imkanlardan emniyet teşkilatı personelinin de indirimli olarak faydalanması sağlanacak.

KIYAFET DESTEĞİ

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel üniformalar personelin ihtiyaçları doğrultusunda revize edilecek ve kadın personele her yıl 2 adet kargo pantolon verilecek.

Kurum psikologlarına hizmet binaları dışında yer temin edilecek. Ayrıca birim dışından psikolog desteği sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak.

OTURUM BAŞINA ÜCRETLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavlarda görev başına değil, oturum başına ücretlendirme ile ilgili çalışmalara başlanacak.

YILLIK İZİNLER İÇİN TEŞVİK

Personelin lojman ihtiyacını karşılamak amacıyla vardiya evleri ve Polsan TOKİ işbirliği ile projelere ağırlık verilecek. Müşteki olan personele ve ailesine hukuki destek sağlanacak ve avukat temin edilecek.

Emekli emniyet hizmeti sınıfı tüm personel özel günlerinde unutulmayacak, sosyal aktiviteler iller aracılığı ile düzenlenecek.

Ayrıca, bu düzenlemelerle polisler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun şekilde resmi kıyafet giyerken bıyık bırakabilecek ve yıllık izinlerinin tümünü kullanmaya teşvik edilecek.

81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı her yıl tekrarlanacak.

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