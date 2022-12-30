Maaşlara zam geliyor! Tüm teşkilatta uygulanacak! Bakan Soylu’dan polislere müjde

YILLIK İZİNLER İÇİN TEŞVİK

Personelin lojman ihtiyacını karşılamak amacıyla vardiya evleri ve Polsan TOKİ işbirliği ile projelere ağırlık verilecek. Müşteki olan personele ve ailesine hukuki destek sağlanacak ve avukat temin edilecek.

Emekli emniyet hizmeti sınıfı tüm personel özel günlerinde unutulmayacak, sosyal aktiviteler iller aracılığı ile düzenlenecek.

Ayrıca, bu düzenlemelerle polisler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun şekilde resmi kıyafet giyerken bıyık bırakabilecek ve yıllık izinlerinin tümünü kullanmaya teşvik edilecek.

81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı her yıl tekrarlanacak.