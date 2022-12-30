30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Eskişehir 2.311 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?

Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Eskişehir 2.311 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022
ABONE OL
Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Eskişehir 2.311 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?

Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. Birçok ilde devam eden kura çekimlerinin ardından Eskişehir kura çekim tarihi de açıklandı. Peki, Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Eskişehir 2.311 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?

Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Eskişehir 2.311 konut kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekilişleri 81 ilde açıklanmaya devam ediyor. Eskişehir TOKİ kura çekim tarihi de belli oldu. Peki, Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Eskişehir 2.311 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, TOKİ tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Eskişehir il genelinde yapılacak kura çekiliş tarihini duyurdu.

TOKİ tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kura çekilişleri devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir ili genelinde yapılacak 2 bin 311 adet konutun hak sahibi belirlenmesi için yapılacak kura çekiliş tarihini duyurdu.

"13-14 Ocak 2023 tarihlerinde, saat 10:00'da gerçekleştirilecek"

20 yıldır olduğu gibi devletin tüm imkânlarını seferber ederek milletinin yanında olduğunu belirten Başkan Çalışkan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde TOKİ tarafından şehrimiz genelinde yapılacak toplam 2 bin 311 konutun 'Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası' 13-14 Ocak 2023 tarihlerinde, Eskişehir Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

20 yıldır olduğu gibi devletimiz tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşlarımıza yeni yuvalar kazandırmaya, huzurlu bir gelecek sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal projesi ile yeni yuvalarına kavuşacak hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA