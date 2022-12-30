Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Eskişehir 2.311 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?

20 yıldır olduğu gibi devletimiz tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşlarımıza yeni yuvalar kazandırmaya, huzurlu bir gelecek sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal projesi ile yeni yuvalarına kavuşacak hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.