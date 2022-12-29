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Girişimci kredi başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuru şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Girişimci kredi başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında teknolojiye 4 milyar lira destek ayrıldığını duyurarak 7 müjdeyi peş peşe açıkladı. Girişimci kredi başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1 Milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında teknolojiye 4 milyar lira destek ayrıldığını duyurarak 7 müjdeyi peş peşe açıkladı. Peki 6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?

Başkan Erdoğan, "Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz." dedi.

GERİ ÖDEMESİZ GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bilişim sektörüne 7 müjde peş peşe geldi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar;

---"KGF Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmı teknoloji destek paketi olarak ayırdık."

---"Teknoloji odaklı yazılım alanlarında KOBİ ölçeğine sahip firmaları destekleyeceğiz. 1 milyarlık kısmını dijital dönüşüm desteği için kullanacağız."

---"Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz."

---"AR-GE personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız."

---"Kamuda görev yapan bilişim personel sayısında 2023'te ciddi oranda artırıma gideceğiz."

---"Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimçi kredisi veriyoruz."

"İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız."

GİRİŞİMCİ KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı girişimci kredisi hakkındaki detaylar henüz belli olmadı. Konuya dair detaylar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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