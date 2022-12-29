29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2022
ABONE OL
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi kasım ayında 96,9 iken, aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA