Yemek kartları yeni yılda marketlerde geçecek mi? 2023 Yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücretin açıklanmasının ardından çalışanlara verilen yemek ücretlerinin artıp, artmayacağı merak konusu oluyor. 2022 yılında KDV dahil günlük yemek bedeli 55,08 TL olarak belirlenirken gözler, yeni yılda geçerli olacak günlük yemek ücretlerine çevrildi. Peki, 2023 Yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
2023 yemek ücretleri ne zmaan açıklanacak? sorusu milyonlarca çalışan tarafından gündeme getirildi. Özel sektörde işverenler çalışanlarına yemek ücretlerini karşılayabilmek için aylık olarak kart veriyor. Bu kartı alışveriş ya da yemekte kullananlar, yemek kartlarının marketlerde geçip, geçmeyeceğini de sorguluyor. 2022 yılında günlük yemek bedeli KDV dahil 55,08 TL olarak belirlenmişti. Peki 2023 Yemek ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte, ayrıntılar...
2022 YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?
07.07.2022 tarihli 31890 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre 2022 yılı günlük yemek bedeli 51 TL + yüzde 8 KDV olacak şekilde toplamda 55,08 TL olarak belirlendi.
2023 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2023 günlük yemek ücreti hakkında henüz bir bilgi gelmedi. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,4 oranındaki artışın ardından yemek kartlarına da zam yapılması bekleniyor.
YENİ YEMEK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 yemek ücretinin ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
YEMEK KARTLARI YENİ YILDA MARKETTE GEÇECEK Mİ?
Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yaptığı açıklamada yemek kartlarında değişen bir durumun olmadığını ifade etti. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnası olmaması hususunun, 2008 yılında yayınlanan ve yürürlükle olan kanunda değişmediğine dikkat çeken Öner Piyade 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuatın, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmediğini söyledi.
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