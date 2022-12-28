28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT'de gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakan Vedat Bilgin, EYT'nin bu hafta açıklanacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından EYT'de son durum araştırılmaya aşlandı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 12:07
  • 1
  • 20
EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Meclis’e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT ne zaman çıkacak? Milyonlar bu soruya yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar vatandaşı heyecanlandırdı. EYT düzenlemesinin bu hafta açıklanacağı bilgisinin paylaşılmasının ardından gözler son gelişmelere çevrildi. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Meclis’e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, MECLİS'E GELDİ Mİ?

EYT'de teknik çalışmalar tamamlandı. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin bu hafta açıklanacağını duyurdu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra Meclis'e gönderilecek. Düzenleme Meclis aşamasını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

  • 3
  • 20
EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Meclis’e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesinin Ocak ayında Meclis'e gelip yasalaşması bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin Ocak ayının ortasına doğru Meclis'ten çıkması ön görülüyor.

  • 4
  • 20
EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Meclis’e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT'DE YAŞ SINIRI GELECEK Mİ?

EYT için prim şartının değişmeyeceği belirtilirken, bir yaş sınırının gelip gelmeyeceği kesinlik kazanmadı. Bu hafta yapılacak açıklama ile bu durum netleşecek.

  • 5
  • 20
EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Meclis’e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT'DEN KİMLER YARARLANACAK?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar yararlanabilecek. 8 Eylül öncesi prim ve hizmet süresi şartlarına dokunulmayacak.

8 Eylül 1999 öncesi şartlara göre SSK'lılarda 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor.