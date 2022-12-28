EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Meclis’e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?

EYT ne zaman çıkacak? Milyonlar bu soruya yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar vatandaşı heyecanlandırdı. EYT düzenlemesinin bu hafta açıklanacağı bilgisinin paylaşılmasının ardından gözler son gelişmelere çevrildi. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte son gelişmeler...