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EYT SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir?
EYT düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT'de gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakan Vedat Bilgin, EYT'nin bu hafta açıklanacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından EYT'de son durum araştırılmaya aşlandı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte haberin detayları...