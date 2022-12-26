Karadeniz’de tarihi keşifler! Uzman isim A Haber’de anlattı: Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olmasına katkı sağlayacak

Rusya'dan gelen Mavi Akım var, Türk Akım var bu ikisi paralel hat. Hazar'dan Azerbaycan'dan gelen TANAP boru hattı var İtalya'ya kadar gidiyor. İran'dan ciddi miktarda gaz alıyoruz, Irak önemli bir ülke.

Türkiye'nin dört bir yanı rezervlerle çevrili, Türkiye'de nasıl yok deniliyordu artık var. Akdeniz'de de büyük rezervler var. İsrail'in keşfi konuşulurdu 620 milyar metrküp o biz orayı geçmiş durumdayız. Bunun küçümsenecek hiçbir tarafı yok. Büyük bir mutluluk sevinç kaynağı.

Türkiye'nin burada edindiği teknolojik birikim, mühendisler işçiler vs. yeni keşifler, Akdeniz'de de işe yarayacak. Devamı var Karadenizle bitmeyecek bu. Enerji lokasyonu olacağız."