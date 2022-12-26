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Karadeniz'de tarihi keşifler! Uzman isim A Haber'de anlattı: Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olmasına katkı sağlayacak

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Karadeniz’de tarihi keşifler! Uzman isim A Haber’de anlattı: Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olmasına katkı sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yer alan Çaycuma-1 kuyusunda yeni doğal gaz rezervi keşfedildiğini ve bugüne kadar keşfedilen gaz rezervi miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığını müjdeledi. Toplamda 1 trilyon dolar değere sahip olan rezerve ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enerji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Bunların hepsi Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi haline gelmesi demek." diye konuştu. Kumbaroğlu, "Türkiye’nin burada edindiği teknolojik birikim, tecrübe Akdeniz’de de işe yarayacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında,Türkiye'nin yeni doğal gaz keşfinin detaylarını duyurdu.

Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında yer alan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca, uluslararası bir analiz firmasına yaptırılan araştırma sonucunda Karadeniz'de bulunan gaz rezervinin toplamda 710 milyar metreküpe ulaştığını vurgulayarak, "Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." dedi.

"TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZDA TİCARET MERKEZİ OLMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Tarihi gelişmeyi A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enerji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Bunların hepsi Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi haline gelmesi demek." diye konuştu.

Kumbaroğlu, "Türkiye'nin burada edindiği teknolojik birikim, tecrübe Akdeniz'de de işe yarayacak." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN KEŞFİNİ GEÇMİŞ DURUMDAYIZ"

Kumbaroğlu konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Gaz Sahası 10 bin 700 kilometre. Deniz tabanı üretim sistemini konuştuk ne kadar büyük bir yer olduğunu. 2. faz tamamlandığında günlük 40 milyon metreküplük üretime geçtiğinde 40 kuyu olacak, şu anda 13 kuyu var sanırım. Bir sürü kuyu var, üretim sisteminde bir araya geliyor. İşleme tesisinde, o da basit bir şey değil. Önce sülfürden arındırılacak. Bunların hepsi Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi haline gelmesi demek. Yakında detayları açıklanacak.

Rusya'dan gelen Mavi Akım var, Türk Akım var bu ikisi paralel hat. Hazar'dan Azerbaycan'dan gelen TANAP boru hattı var İtalya'ya kadar gidiyor. İran'dan ciddi miktarda gaz alıyoruz, Irak önemli bir ülke.

Türkiye'nin dört bir yanı rezervlerle çevrili, Türkiye'de nasıl yok deniliyordu artık var. Akdeniz'de de büyük rezervler var. İsrail'in keşfi konuşulurdu 620 milyar metrküp o biz orayı geçmiş durumdayız. Bunun küçümsenecek hiçbir tarafı yok. Büyük bir mutluluk sevinç kaynağı.

Türkiye'nin burada edindiği teknolojik birikim, mühendisler işçiler vs. yeni keşifler, Akdeniz'de de işe yarayacak. Devamı var Karadenizle bitmeyecek bu. Enerji lokasyonu olacağız."

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