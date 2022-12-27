EYT staj son dakika gelişmesi var mı? EYT staj için açıklama geldi mi, son durum ne?
EYT staj son dakika gelişmesi var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT'lilerin en merak ettiği konular arasında staj ve çıraklık sigortası oldu. Peki, EYT staj son dakika gelişmesi var mı? EYT staj için açıklama geldi mi, son durum ne?
EYT staj son dakika gelişmesi var mı? EYT staj için açıklama geldi mi, son durum ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT müjdesi için son dakika gelişmeler takip ediliyor. EYT'lilerin en merak ettiği konular arasında staj ve çıraklık sigortası oldu. Peki, EYT staj son dakika gelişmesi var mı? EYT staj için açıklama geldi mi, son durum ne?
Bakan Bilgin EYT konusunda da şunları söyledi; ''Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.'' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki toplantı 3 saat 45 dakika saat sürdü.
Başkan Erdoğan, 2022 yılının son kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"EYT'Yİ YAKINDA TAMAMLIYORUZ"
Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.
EYT NEDİR?
Yasalarımıza göre bir vatadaşın emekli olabilmesi için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olarak 3 şart bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emekli olabilmesi için yaş şartı bulunmuyordu.
Bu tarihte yapılan düzenleme ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim gününe yaş şartı da eklendi. Kamuoyunda EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kavramı böyle oluştu. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile bu konu mesele olmaktan çıkacak.
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