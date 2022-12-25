Markalar yönünü Türkiye’ye çevirdi! Elektrikli otomobil satışlarında dev artış

Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarındaki artış, markaların yönünü Türkiye'ye çevirmesini sağlarken, Tesla da Türkiye'deki merkezi için iş ilanları yayınladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilte Derneğinden derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 2,4 düşüşle 505 bin 886 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 3,4 artarak 162 bin 177 adet oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dizel motorlu otomobil satışlarındaki gerilemenin sürdüğü görüldü. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.