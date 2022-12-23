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EYT'de yaş şartı olacak mı, var mı? 1999 sonrası sigorta girişliler EYT'den yararlanacak mı, kapsam dışı mı? 5000 prim...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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EYT’de yaş şartı olacak mı, var mı? 1999 sonrası sigorta girişliler EYT’den yararlanacak mı, kapsam dışı mı? 5000 prim...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı televizyon programında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, memur zammı ve asgari ücretin dışında EYT düzenlemesine de değindi. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı, var mı? 1999 sonrası sigorta girişliler EYT'den yararlanacak mı, kapsam dışı mı? İşte, ayrıntılar...

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