Çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çocuklu aileler yardımla ilgili detayları merak ediyor. Bakan Derya Yanık'tan da çocuk desteği Aralık ayı ödemeleriyle ilgili olarak açıklama geldi. Peki, çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatar?