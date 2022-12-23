Çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatar?
Çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatar?
Çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çocuklu aileler yardımla ilgili detayları merak ediyor. Bakan Derya Yanık'tan da çocuk desteği Aralık ayı ödemeleriyle ilgili olarak açıklama geldi. Peki, çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatar?
ÇOCUK DESTEĞİ ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyar TL ödeme yaptıkları bilgisini veren Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
"Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon TL tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850 TL-1.250 TL olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar TL'yi aşan tutarda ödeme yaptık.
Son olarak Aralık ayı içerisinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar TL destek verdik."
ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
Bakan Yanık, genişleterek bütçesini 40 milyar liraya çıkartılan desteğe başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla devam ettiğini sözlerine ekledi. Bakan Yanık, söz konusu destek programından yararlanma şartlarını ise şu şekilde özetledi:
"Başvuru sonrası gerçekleştirilen inceleme neticesinde program özelinde belirlenen genel şartları taşımaları, hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünün altında olduğunun tespiti ve bağlı bulunan SYDV Mütevelli Heyeti'nin de uygun bulması sonrasında vatandaşlarımız bu yardımdan faydalanabilecek."
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- Çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatar?
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