Doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile sorgulama...
Doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor. Peki, doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile sorgulama...
Doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor. Peki, doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile sorgulama...
DOĞAL GAZ YARDIMI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aralık ayı ödemelerine ilişkin açıklama gelmedi.
DOĞAL GAZ YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını da vurgulayan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların sürdüğünü aktardı.
Yanık, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.
Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.
2.500 LİRAYA VARAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ YAPILACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamasında;
"Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından 450 lira ile 1150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz."
Bu açıklamaya göre belirlenen ödeme miktarı 900 TL ile 2500 TL arasında olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile sorgulama...
- Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig maçları bu hafta mı başlayacak?
- Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur?
- 21 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI: 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı! millipiyangoonline SONUÇ SORGULAMA!
- Üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? YKS-TYT-AYT-YDT sınav takvimi açıklandı mı?
- Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatar?
- Kısmetse Olur'da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur'un ağlama sebebi!
- Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekim takvimi açıklandı mı?
- TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu?
- EYT'de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...
- ANKET SONUCU GELDİ! Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? Kira artış oranı...
- İç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 ÖSYM İç denetçi sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?