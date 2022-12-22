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Asgari ücret… EYT… Enflasyon… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş açıklamalar

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Giriş: 22.12.2022 11:10
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den EYT, ASGARİ ÜCRET, ENFLASYON ve diğer ekonomi başlıklarıyla ilgili açıklamalar geldi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.
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