Asgari ücret… EYT… Enflasyon… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den EYT, ASGARİ ÜCRET, ENFLASYON ve diğer ekonomi başlıklarıyla ilgili açıklamalar geldi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.

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