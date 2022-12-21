Yeni kredi paketleri geliyor! Peş peşe açıklanacak | İşte merak edilen detaylar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketinin müjdesini verdi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında "Krediyi büyütecek hamle..." başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. Güngör, "Önümüzdeki günlerde başka alanlarda da yeni kredi paketleri peş peşe açıklanacak. Uzun vadeli düşük faizli konut kredisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili işverene kıdem tazminatı yükü için kredisi, esnaf kredisi, imalat sanayiyi önceliklendiren krediler bunlardan birkaçı..." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketinin müjdesini verdi.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör "Krediyi büyütecek hamle..." yazıyı kaleme aldı.
İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:
Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketinin müjdesini verdi. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalara en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kredi verileceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de paketin 250 milyar TL olacağını söyledi.
Bu ağırlıklı KOBİ'ler için...
Önümüzdeki günlerde başka alanlarda da yeni kredi paketleri peş peşe açıklanacak.
Uzun vadeli düşük faizli konut kredisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili işverene kıdem tazminatı yükü için kredisi, esnaf kredisi, imalat sanayiyi önceliklendiren krediler bunlardan birkaçı...
Malum, dünya ekonomisinde resesyon sinyalleri varken Türkiye yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Uygulanan Türkiye Ekonomi Modeli de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alıyor. Yani, hükümet Türkiye Yüzyılı'nda da büyümeden taviz vermeden yola devam etmek istiyor. Bunun için bankacılık sektörünün de bilançosunun güçlendirilerek kredi verme büyümesine destek olunması gerekiyor.
Öğrendiğime göre, bu konuda hazırlıklar başladı.
Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) sermaye artırımları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu çalışıyor.
Kamu bankalarının istediği sermayelerinin 35 milyar TL artırılması yönünde...
Bu miktar olur mu, bilmiyorum.
Ancak en az her bankaya 20'şer milyar TL'lik nakit girişi sağlayacak sermaye artırım kararı beklemek yanlış olmaz sanırım...
Yeni sermaye artırımı yapıldığında kamu bankalarında son üç yılda yapılan dördüncü sermaye artışı gerçekleşmiş olacak.
Biliyorsunuz, en son mart ayında kamu bankalarının sermayesine TVF 51.5 milyar TL destek sağlamıştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a çekirdek sermaye desteği, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası'na ise sermaye benzeri kredi verilmişti. (Ziraat Bankası 21.8 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank'a 13.4'er milyar TL, Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1.5 milyar TL, Ziraat Katılım'a 900 milyon TL, Emlak Katılım'a ise 500 milyon TL'lik sermaye ile sermaye benzeri kredi sağlanmıştı) Sermaye enjeksiyonu, bankaların yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağlamıştı.
Ziraat Bankası'nın sermayesi halen 34.9 milyar, Vakıfbank'ın 7.1 milyar, Halkbank'ın ise 4.9 milyar TL civarında...
Bankalarda 20 milyar TL'lik sermaye yaklaşık 160 milyar TL civarında yeni kredi verme kabiliyeti anlamına geliyor. Zira bankalar sermayelerinin 8 katına yakın kredi verme kaldıracı kullanabiliyor. Her bir kamu bankasına 35 milyar TL sermaye artırımı yapılırsa bu da yaklaşık 280 milyar TL kredi hacmi anlamına gelir.
Sanırım, kısa süre sonra sermaye artırım kararının son şekli açıklanır.
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