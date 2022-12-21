Yeni kredi paketleri geliyor! Peş peşe açıklanacak | İşte merak edilen detaylar



Yeni sermaye artırımı yapıldığında kamu bankalarında son üç yılda yapılan dördüncü sermaye artışı gerçekleşmiş olacak.

Biliyorsunuz, en son mart ayında kamu bankalarının sermayesine TVF 51.5 milyar TL destek sağlamıştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a çekirdek sermaye desteği, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası'na ise sermaye benzeri kredi verilmişti. (Ziraat Bankası 21.8 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank'a 13.4'er milyar TL, Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1.5 milyar TL, Ziraat Katılım'a 900 milyon TL, Emlak Katılım'a ise 500 milyon TL'lik sermaye ile sermaye benzeri kredi sağlanmıştı) Sermaye enjeksiyonu, bankaların yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağlamıştı.