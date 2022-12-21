21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Eğlence vergileri kaldırıldı! Karar Resmi Gazete'de: Konser film spor müsabakaları

Eğlence vergileri kaldırıldı! Karar Resmi Gazete'de: Konser film spor müsabakaları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
ABONE OL
Eğlence vergileri kaldırıldı! Karar Resmi Gazete’de: Konser film spor müsabakaları

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak 2023 itibarıyla, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

1 Ocak 2023 itibarıyla, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak düzenlendi.

"YÜZDE 0 OLARAK BELİRLENDİ"

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

"2(1/12/2022 TARİHLİ VE 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin; a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı, c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı, %0 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

MTV’de indirim! Karar Resmi Gazete’de...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA