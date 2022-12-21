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Asgari ücrette 9 bin TL talebi! Asgari ücret ne kadar olacak?

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Giriş: 21.12.2022 09:25
Güncelleme:21.12.2022 09:27
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bir araya geldi. Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" diye konuştu.

Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 tl'ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak.

Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak.

Şu anda asgari ücretim maliyeti 7 bin 603 TL. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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