THY ile HİB’den eğitimde 3 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak anlaşma

THY ile HİB arasında imzalanan protokol kapsamında, bugünden itibaren 30 Kasım 2023'e kadar düzenlenen biletlemeler ve 31 Aralık 2023'e kadar gerçekleşecek uçuşlar için yüzde 30'a varan indirim sağlanacak.

Konuya ilişkin THY Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan HİB Yönetim Kurulu Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2022'nin kendileri için sadece rekorlarla dolu değil, aynı zamanda hem vatandaşların ve yolcuların hayatını kolaylaştıracak hem de ülkeye katkı sağlayacak proje ve iş birlikleriyle dolu bir yıl olduğunu söyledi.

Hem farklı bakanlıklar hem de farklı kurum ve kuruluşlarla imzaladıkları protokol ve geliştirdikleri projeler sonucunda milyonlarca yolcuyu kapsayan adımlar attıklarını dile getiren Bolat, bu projelere ilişkin bilgi verdi.

Bolat, bugün imza altına alacakları protokolün, HİB üyesi olan eğitim ve öğretim kuruluşlarının öğrencilerini ve aile üyelerini kapsadığını, bu protokolle hem öğrencilerin sevdikleriyle buluşmalarını kolaylaştırdıklarını hem de ülkeye katkı sağladıklarını bildirdi.