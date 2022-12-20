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Rusya'dan Türk lirası açıklaması: Talep 17 kat arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Rusya’dan Türk lirası açıklaması: Talep 17 kat arttı

Son dakika haberleri... Rusya’nın en büyük borsası Moskova Borsası’nda Türk lirasına yönelik talebin 2022’de geçen yıla kıyasla 17 kat arttığı bildirildi.

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