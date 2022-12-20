Asgari ücret toplantısı canlı izle - A HABER CANLI YAYIN | 2023 asgari ücret toplantısı hangi kanalda?
Asgari ücret toplantısı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona gelindi. Bugün gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücret rakamının belirlemesi bekleniyor. Toplantı sonrası yapılan açıklamaları canlı izlemek isteyen vatandaşlar A Haber canlı yayın ekranına akın ediyor. İşte asgari ücret toplantısına ilişki son gelişmeler...
Asgari ücret toplantısı canlı izle... 7 milyondan fazla çalışanın heyecanla beklediği asgari ücrette üçüncü toplantı başladı. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sürecin bugün tamamlanması bekleniyor. Bugünkü toplantının ardından yeni asgari ücretin açıklanaması beklenirken, toplantı sonrası açıklamaları canlı takip etmek isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. İşte, asgari ücret toplantısı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI İZLE
Asgari ücret toplantısının ardından yapılacak açıklamalar A Haber canlı yayın sayfasında ekranlara gelecek.
GÖZLER YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMINDA
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.
İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
NET 5 BİN 500 LİRA, İŞVERENE MALİYETİ 7 BİN 603 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
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- Asgari ücret toplantısı canlı izle - A HABER CANLI YAYIN | 2023 asgari ücret toplantısı hangi kanalda?
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