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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ı kabul etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ı kabul etti

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiİstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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