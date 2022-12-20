20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İGA’dan dünyada bir ilk daha! İstanbul Havalimanı’nda engelli bireylere özel kafe hizmete açıldı

İGA’dan dünyada bir ilk daha! İstanbul Havalimanı’nda engelli bireylere özel kafe hizmete açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2022
ABONE OL
İGA’dan dünyada bir ilk daha! İstanbul Havalimanı’nda engelli bireylere özel kafe hizmete açıldı

Çalışanlarının özel ihtiyaç sahibi bireylerden oluştuğu "Cafe Yanımda" İstanbul Havalimanı’nda hizmete açıldı. Engelli bireylerin istihdama katkısını artırmak amacıyla hizmete açılan kafeden elde edilen gelir, iş birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA