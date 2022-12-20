Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Arkadaşlar ümitli diyerek" duyurdu: Sismik çalışmalarımıza devam ediyoruz! Yeni keşifler gelebilir

"CUMHURİYETİN 100. YILINDA GAZI SİSTEME VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Sondaj filolarını her yıl artırdıklarını da belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Üç gemimiz vardı. Dördüncüsü Abdülhamid han sondaj gemimiz filomuza katıldı. Akdeniz'de de şu anda Taşucu-1 kuyusunda sondajlarına devam ediyor. 2020 yılında ilk keşif açıklaması yaptıktan sonra süratle projenin ve sahanın geliştirmesiyle ilgili adımları atmaya başlamıştık. Üzerinden iki yıl gibi bir süre geçti. Şu anda karadaki işleme tesisimizin ilerleme oranı yüzde 80-85 mertebesinde. Deniz de boru hattı serim işleri tamamlandı. İlk fazda 10 kuyu hedeflemiştik. 9'nun işlemi bitti. Onuncunun da belki önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak. Kuyu açmak yetmiyor. Kuyu içinde testler var. Devreye alınması gereken unsurlar var. Kuyu üstü tamamlama işlemlerimiz var. O kuyuları bizim belli toplama merkezinde kuyulardan çıkan gazı toplamamız gerekiyor. Dağıtım merkezinden de çıkan gazı karaya sevk etmemiz gerekecek. Bütün bunlar suyun 2 bin 200 metre altında gerçekleşiyor. Su altı robotlarıyla gerçekleşiyor. Son dönemde yaygınlaşan kapalı ameliyat dedikleri cerrahi müdahaleden farksız. 2 bin 200 metre yukarıdan operatörlerimiz vanayı, ekipmanları, boruların montajlarını yapıyorlar. Şu an projemizde 8 bin kişi çalışıyor. Gece dâhil 24 saat esasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Deniz tarafında 51 gemiyle operasyon devam ediyor. Üç sondaj gemimize eşlik ediyorlar. Sadece sondaj işlemleri yok. Diğer işlemleri de bu gemilerle birlikte yapıyoruz. Bu haliyle baktığımızda keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye, deniz saha geliştirme projesi olacak. Bunda da iddialıyız. Bir aksaklık çıkmadığı takdirde Mart ayında önümüzdeki yıl cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı sisteme vermeyi planlıyoruz. İlk etapta da 10 milyon metreküplük yıllık 3,5 milyar metreküplük doğalgaz üretimine denk geliyor. 2026-2027'ye kadar da maksimum üretim seviyesine çıkartacağız. Ülkemizin ihtiyacının yüzde 25 yüzde 30'luk kısmını buradan karşılayacağız. Hanelerdeki gazın tamamı Karadeniz'den çıkan gazdan karşılanacak." dedi.

"BELKİ YENİ KEŞİFLERDE O BÖLGEDEN GELEBİLİR"

Doğalgaz keşiflerinin yanı sıra karada da ciddi anlamda arama üretim faaliyetlerini artırdıklarını da anlatan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Bu yıl içerisinde Adana'da daha önce ilan ettiğimiz 8 milyon varillik petrol keşfimiz var. Orada şu anda üretim devam ediyor. Günlük bin, bin 200 varil civarında. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Gabar bölgesinde şehit Esma Çelik kuyularından günlük 5 bin 350 varillik üretim yakaladık. Bu sahada yakaladığımız bu keşif 2022 yılında ilk on keşiften birisi oldu. Sanırım 7. sırada yer aldı. O sahada yine sismik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar da ümitliler. Belki yeni keşiflerde o bölgeden gelebilir. O sahadaki kuyu başı üretimlerimiz bin varilin üzerinde. Türkiye'de kuyu başı üretimlerimiz ortalama 60 varil civarında. Bir Körfez ülkelerindeki gibi yüksek miktarlarda değil. Buradaki kuyularda kuyu başı üretimin bin varilin üzerinde seyrediyor olması bizim için son derece sevindirici maliyetlerimizi de ciddi anlamda düşürmüş oluyor. Oradaki petrolün kalitesi de 36 API oldukça kaliteli. İlk keşiflerimiz Batman bölgesi. Orada 300 kuyuda günlük 6 bin - 6 bin 500 varil üretim yaparken, burada 5 kuyudan 5 bin 250 varil üretim yapıyoruz. Aradaki kuyu başı üretim ve sahanın verimliliğini göstermesi açısından bu rakamlar son derece önemli. Batman'daki petrol, petrolcülerin tabiriyle daha ağır. Gravitesi de öbürüne göre neredeyse yarı yarıya daha düşük."