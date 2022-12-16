Türkiye’nin ilk yeraltı doğalgaz tesisi! Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar

YERLİ VE MİLLİ ENERJİ

Bir önceki Bakanımızla birlikte hatta daha öncesine de giden bazı çalışmalarımız var hız kazanmış oldu yerli milli teknolojileri ülkemize kazandırmak adına. Özellikle petrol kulesi imalatında birkaç yıldır denediğimiz bir ürün var. Buna benzer 100'ün üzerinde yerlileştirmeyle ilgili çalışmalarımız var.

KARADENİZ'DE YENİ MÜJDELER GELİR Mİ?

Gelebilir. Pozitif olumlu gelişmeler var. Arkadaşlar artık son değerlendirmeleri yapıyorlar. İnşallah o değerlendirmeler bittikten sonra netleştikten sonra da inşallah Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Gelen veriler olumlu.