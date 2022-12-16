Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz tesisi! Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar
Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yapacak... Tesis Türkiye'de yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek. Dev tesis ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasitesiyle bugün hizmete alınacak. Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. Dev tesis neredeyse İstanbul'a 4-6 ay Türkiye'ye ise 9-12 ay yetecek bir kapasiteye sahip. İşte bu tesisin önemi burada ortaya çıkıyor.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Çok heyecanlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 3 yıllık devam eden hummalı bir çalışmanın sonucunda önemli bir kapasite artışıyla hem kendi arz güvenliğimizi temin etmiş olacağız. Hem de bizim uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız bölgesel ticaret merkezinin önemli unsurlarında biri olacak. Silivri tesisi ile arz güvenliğini sağlayacağız.
Bu proje sahasında ilkleri gerçekleştirmiş projelerden bir tanesi deniz alanlarındaki en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahibiz. Şu anda biz bu yayını karada yapsak bile aslında gazın depoya basıldığı alan kıyıdan 3 km ötede 2 platformda gerçekleşiyor. Her bir platformda 9'ar adet sondajımız var. Özellikle yaz aylarında gelen gazı depoya basıyoruz. Kış aylarında ihtiyaç olduğu zaman sisteme gönderiyoruz. Hem bunun depoya basma ile ilgili üniteleri var. Hem de depodan gazı çekip sisteme basmayla ilgili üniteler söz konusu.
Platformun büyük oradan yerli olması, yine birçok alanda yerli mühendislik çözümlerinin kullanması, enerjisini burada yenilebilir kaynaklardan alıyor olması çok önemli. Burada rüzgar tirbünü aktif vaziyette. Binaların ihtiyacı için gerekli olan elektriği güneş panellerinden sağlıyoruz. Birçok çevreci projelerde hayata geçirilmiş oldu. Karbon ayak izi neredeyse sıfıra yakın tesisten bahsediyoruz. O açıdan son derece önemli. Bizim ihtiyacımızdan fazla olan kapasiteyi ihtiyaç halinde Avrupalı komşularımıza kullandırtabiliriz. Avrupa'ya sevk edilecek gaz sadece depolardan verilmeyecek. Depolar dengesizliği yönetmek için yapılıyor. 2'si karada 2'si denizde 4 tane LNG terminallerimiz var. Önümüzdeki ay içerisinde 5. Terminal hizmete alınacak. Hem kedi arz güvenliğimiz güçlendirmiş olacağız hem de Türkiye doğalgaz merkezinin önemli unsurlarından birisini hayata geçirmiş olacağız.
Avrupa'nın şu anda içinde bulunduğu sıkıntı özellikle Ukrayna savaşında sonra gaz akışlarının azalması buna bağlı olarak tabi bir takım olağanüstü tedbirler alıyorlar. Bir taraftan alternatif kaynaklar peşindeler. Türkiye'de birçok kaynağın bir yerde buluştuğu önemli merkezlerden birisidir. Karadan boru hatlarıyla 3 ülkeden tedarik sağlarken bunu yanı sıra 10-12 ülkesinden gemilerle sıvı doğalgaz getiriyoruz. Bu da tabi gazın gazla rekabet ettiği merkez için gerekli altyapıların oluşturmuş oluyoruz.
GAZ MERKEZİ KONUSU
Görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya Gazporm'dan üst düzey yetkililerden burada olanlar vardı. Henüz daha tabi netleşmedi. Yol haritamızı netleştirmeye çalışıyoruz. Karşılıklı olarak niyet ve irade birliği söz konusu. Rusya tabi en büyük tedarikçilerden bir tanesi. Buraya sadece Rus gazı gelmiyor. Biz birçok ülkeden alım yapıyoruz. Rusya'nın bu anlamdaki teklifi Böyle bir projede işbirliği yapma niyeti en üst düzeyde ifade edilmiş olması elbette ki bu projenin hayata geçmesi noktasında en güçlü unsurlardan bir tanesi.
"GABAR'DAN YENİ MÜJDELER GELEBİLİR"
Yaklaşık 1 yıl önce o bölgede sismik çalışmalarımıza başlamıştık. Niçin daha önce olmamıştı çünkü neredeyse o bölgede 40 yılı aşkın bir süredir güvenlik nedeniyle terörle mücadele kapsamında açık arazilerde güvenlik bir çalışma imkanı bulamamıştık. Şimdi sağ olsun Silahlı Kuvvetleri'miz ve güvenlik birimlerimizin o bölgeyi güvenli hale getirmesinin ardından oradaki araştırmalarımıza hız verdik ve çok kısa bir süre içerisinde de sondaj kuyularını da açmak suretiyle o sahayı üretime hazırlamış olduk. Bugün itibariyle 4 kuyudan günlük yaklaşık 5 bin 250 varil petrol üretebiliyoruz. Şu anda 5. kuyuyu üretime alma haz çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar o bölgede 15 belki 20 kuyuya kadar çıkacağız. O bölgede bizim potansiyeli olduğunu düşündüğümüz komşu sahalar da var. Orada da önümüzdeki yıl yine keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız. Son belki 20 yılda en büyük keşiflerden birisi oldu. Sadece bu yıl baktığımızda ilk 10 ayda karadaki en büyük petrol keşiflerinden birisine imza atmış olduk.
YENİ KEŞİF BEKLENİR Mİ?
Ümitliyiz. Petrolcülerin tabiriyle petrol matkabın ucunda delmeden bir şey söyleyemiyoruz ama komşu sahada Esma Çevik adını verdiğimiz bu kuyulardaki bu üretim seviyesi bizi diğer sahalarda yine buraya yakın olan Gabar ve civarında da oldukça ümitlendirmiş oldu. Önümüzdeki yılın belki ilk aylarında da yine oradan müjdeli haberler gelebilir. Adana'da da şu anda 5 kuyu çalışıyor yine orada da komşu sahalarda sismik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Orada da bir potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz.
YERLİ VE MİLLİ ENERJİ
Bir önceki Bakanımızla birlikte hatta daha öncesine de giden bazı çalışmalarımız var hız kazanmış oldu yerli milli teknolojileri ülkemize kazandırmak adına. Özellikle petrol kulesi imalatında birkaç yıldır denediğimiz bir ürün var. Buna benzer 100'ün üzerinde yerlileştirmeyle ilgili çalışmalarımız var.
KARADENİZ'DE YENİ MÜJDELER GELİR Mİ?
Gelebilir. Pozitif olumlu gelişmeler var. Arkadaşlar artık son değerlendirmeleri yapıyorlar. İnşallah o değerlendirmeler bittikten sonra netleştikten sonra da inşallah Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Gelen veriler olumlu.
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