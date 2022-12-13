13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz müzakereleri ve Saros Körfezi açıklaması

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz müzakereleri ve Saros Körfezi açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğalgaz müzakereleri ve Saros Körfezi açıklaması

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türk Akım boru hattında fule yakın çalışıyoruz." dedi. Bakan Dönmez "Saros Körfezi FSRU inşallah Ocak ayında devreye girecek" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA