Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi belli oldu. Peki, Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu?