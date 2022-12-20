20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu?

Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
ABONE OL
Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu?

Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak ücret rakamı için üçüncü kez topanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu?

Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi belli oldu. Peki, Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısı bugün gerçekleşti. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşuyor.

Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK verileri, Bakanlığın anketi, TÜRK-İŞ'in ve TİSK'in teklifi ile beraber uzlaşma aranacak.

TÜRK İŞ'İN RESMİ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9.000 TL OLDU

Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, "Asgari ücret için resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Bu teklifimiz kabul edilirse imzalarız yoksa masada olmayız" dedi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ÖNCESİ TÜRK-İŞ AÇIKLADI: RAKAMLAR BUGÜN NETLEŞECEK

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.

Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA