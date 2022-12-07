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4 milyon haneye dev destek! Doğal gaz desteği 3 milyar TL'yi buldu! Bakan Dönmez'den son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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4 milyon haneye dev destek! Doğal gaz desteği 3 milyar TL’yi buldu! Bakan Dönmez’den son dakika açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL’lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL'lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

YER ALTI DEPOLAMA TESİSİ GELİYOR

Bakan Dönmez ayrıca "Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar m3 kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar m3'e çıkaracağız."

"KIŞ AYLARINDA OLUMSUZLUK YAŞAMAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon m3'e ulaştıracağız. Altyapı tesislerimiz ve kaynak esnekliğimiz sayesinde kış aylarında, bir olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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