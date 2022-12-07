4 milyon haneye dev destek! Doğal gaz desteği 3 milyar TL’yi buldu! Bakan Dönmez’den son dakika açıklaması

YER ALTI DEPOLAMA TESİSİ GELİYOR

Bakan Dönmez ayrıca "Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar m3 kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar m3'e çıkaracağız."