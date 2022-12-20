Ocak 2023 asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman?
Asgari ücret 3. toplantısı 20 Aralık saat 14.00'de başladı. Toplantının ardından 2023 asgari ücrete gelecek olan zam oranının belli olması bekleniyordu. Ancak uzlaşmaya varılamadığı için 2023 asgari ücret zammı belirlenemedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? 4. toplantı tarihi belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. 20 Aralık tarihinde gerçekleşen asgari ücret toplantısıyla birlikte 2023 zamlı fiyatın belli olması beklenirken taraflar uzlaşmaya varamadı. Peki doğrudan ve dolaylı bir şekilde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? Ocak 2023 asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak?
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleşti. 20 Aralık Salı günü gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantının ardından uzlaşmaya varamadı. Bunun sonucunda ise komisyon 4. ve son kez bir araya gelecek. Dördüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri ahaber.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısında uzlaşma sağlanamadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN?
3. toplantıda uzlaşmaya varılıp ortak bir karar varılamadığı için henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısının ardından Başkan Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Şu anlık açıklamanın ne zaman yapılacağına dairresmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.
GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık 2022 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.
ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ 7.630 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.
2023 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ
Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.
YÜZDE 20 ZAM
Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 30 ZAM
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 40 ZAM
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 50 ZAM
Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 60 ZAM
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 70 ZAM
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek
YÜZDE 80 ZAM
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.
2022 ASGARİ ÜCRET
*NET ASGARİ ÜCRET: 8 BİN 500 TL
*BRÜT ASGARİ ÜCRET: 10 BİN TL
*İŞVERENE MALİYETİ: 11 BİN 750 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak? Tarih belli oldu mu?
- Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi?
- 1613 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
- MTV indirimi son dakika! Araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi marka araba fiyatlarında düşüş olacak? MTV hesaplama...
- ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?
- 2022 TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? Ziraat Bankası, Halkbank, TOKİ KURA PARA İADESİ!
- Masterchef 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
- TARİH BELLİ OLDU! Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...
- Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?
- ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?
- 2023 Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlayacak? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?