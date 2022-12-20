Ocak 2023 asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. 20 Aralık tarihinde gerçekleşen asgari ücret toplantısıyla birlikte 2023 zamlı fiyatın belli olması beklenirken taraflar uzlaşmaya varamadı. Peki doğrudan ve dolaylı bir şekilde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? Ocak 2023 asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleşti. 20 Aralık Salı günü gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantının ardından uzlaşmaya varamadı. Bunun sonucunda ise komisyon 4. ve son kez bir araya gelecek. Dördüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri ahaber.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısında uzlaşma sağlanamadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi.