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THY Belçika'daki grevler nedeniyle Brüksel seferi hakkında açıklama yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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THY Belçika’daki grevler nedeniyle Brüksel seferi hakkında açıklama yaptı

Ekonomik kriz nedeniyle Belçika'daki grevler her geçen gün büyüyor. Türk Hava Yolları Belçika'daki grev nedeniyle bu ülkeye yapacağı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz;Belçika'da ülke genelinde yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda sunulan kapasite kısıtlanmıştır. Bu nedenle; bugün için planlanan TK1939-1940 ve TK1943-1944 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine kullandı.

Merhaba Yahya Bey'in paylaşımına ek olarak bugün için Brüksel meydanda notam ilan edilmiştir.

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