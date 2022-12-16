THY Belçika’daki grevler nedeniyle Brüksel seferi hakkında açıklama yaptı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz;Belçika'da ülke genelinde yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda sunulan kapasite kısıtlanmıştır. Bu nedenle; bugün için planlanan TK1939-1940 ve TK1943-1944 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine kullandı.