Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin yüzde 90’ı tamamlandı

20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Burası 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alana sahip. Tabi bu büyüklükte bir tesisin burada olması hem ülkemiz açısından hem de dünyamız açımızdan çok önemli. Dünyanın iklimdeki durumu açısından da bu tesis çok önemli. Enerji arzı güvenliği bu noktada çok önemli.