Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Türkiye yenilenebilir enerjide de yatırımlarını arttırdı. Bu kapsamda Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde elektrik üretimi devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan tesis müdürü Burak Doğru değerlendirdi.
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali 20 milyon metrekarelik alan üzerine kuruldu. Santralde 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yüzde 90'ı tamamlanan tesis bittiğinde yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonu önleyecek.
Burak Doğru'nun açıklamaları:
"Burası dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden bir tanesi aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali. Şu anda projemizin yüzde 90'nı tamamlanmış durumda. Buraya kurulacak 3 milyon 256 bin tane güneş paneli var. Ve bunların şu anda 3 milyonu elektrik üretir durumda. Bizler şu anda santralin en güney noktasında yer alıyoruz. Buradan kuzeye doğru yaklaşık 11 km'lik proje alanımız var.
20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Burası 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alana sahip. Tabi bu büyüklükte bir tesisin burada olması hem ülkemiz açısından hem de dünyamız açımızdan çok önemli. Dünyanın iklimdeki durumu açısından da bu tesis çok önemli. Enerji arzı güvenliği bu noktada çok önemli.
Sonsuz enerji kaynağı güneşten üretim yapmak bu noktada çok önemli. Karbon salınımı ve ülkenin dünyanın bu noktada etkilenmesi, ısınması buna karşı olarak çevreci bir enerji üretiyoruz. Aslında biz burada ürettiğimiz enerji ile proje bittiğinde 1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Buradaki ürettiğimiz enerjiyi 2 milyon hane kullanıyor. Bu enerjiyi termal kaynaklardan üretseydik havaya bu kadar karbon salacaktık.
Biz burada bu tesiste temiz şekilde enerji üretiyoruz. Bu üretile enerji ulusal şebekeye aktarılıyor. Buradan 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Burası 1000 megavatlık bir santral. Şu anda Türkiye enerji santrali kurulu gücü 100 bin megavat konumunda. Bizde kurulu gücün büyük bir kısmını buradan vereceğiz. Anlık tüketim Türkiye yaklaşık 55 cigavat saat civarında. Biz buradan tam çalıştığımızda ülkenin yüzde 2'sini karşılamış olacağız."
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