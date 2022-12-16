BENZİN ve MOTORİNE ZAM var mı? 16 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son haftalarda Brent petrolde yaşanan düşüş sonrası benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti. Bu hafta yükselişe geçen Brent petrol, doğrudan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Petrolün 83 dolara kadar yükselmesi sonrası benzin grubunda zam uygulandı. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 16 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

16 Aralık'ta benzin fiyatlarında 1,08 TL zam uygulandı. Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, 17 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.07 TL zam geleceği iddia edildi.

İşte güncel akaryakıt fiyatları: