BENZİN ve MOTORİNE ZAM var mı? 16 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yaşandı. 7 Ocak 2022'den bu yana ilk kez 80 doların altına düşen Brent petrol, haftanın son işlem gününe 81,21 dolardan başlamıştı. Benzin fiyatlarında bugün 1,08 TL zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler motorine çevrildi. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 16 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son haftalarda Brent petrolde yaşanan düşüş sonrası benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti. Bu hafta yükselişe geçen Brent petrol, doğrudan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Petrolün 83 dolara kadar yükselmesi sonrası benzin grubunda zam uygulandı. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 16 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?
16 Aralık'ta benzin fiyatlarında 1,08 TL zam uygulandı. Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, 17 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.07 TL zam geleceği iddia edildi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,02 dolardan işlem görüyor. Dün 83,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 81,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,91 dolardan alıcı buldu.
Küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının tetiklediği talep endişeleriyle fiyatlardaki düşüş sürüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek yıl faiz oranlarını daha da artıracağını belirtirken, dün İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükseltti.
ECB, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hala çok yüksek olması ve ilerleyen süreçte de yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umduklarını söyledi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.
Öte yandan, Kanadalı TC Energy Corp, Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattının bir bölümündeki faaliyetleri yeniden başlattı.
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