16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Turkuvaz Medya'da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklamalar

Son dakika: Turkuvaz Medya'da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2022 11:04
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya bünyesinde Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi. Bakan Muş, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak." mesajını verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Stokçuluk yapanlar sonuca katlanacak
"Stokçuluk yapanlar sonuca katlanacak"
Enerjide milli adımın hikayesi
Enerjide milli adımın hikayesi
EYT’liye tazminat hesabı
EYT'liye tazminat hesabı
Türkiye’de gaz merkezi mesajı
"Türkiye'de gaz merkezi" mesajı
Rize Valiliğinin turizm master planı!
Rize Valiliğinin turizm master planı!
Erdoğan’dan EYT ve asgari ücret...
Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret...
ALTIN İÇİN KRİTİK DÖNEM! Yeni zirveler için tarih verdi
ALTIN İÇİN KRİTİK DÖNEM! Yeni zirveler için tarih verdi
A Haber görüntüledi
A Haber görüntüledi
Asgari ücret için kulis bilgisi verdi
Asgari ücret için kulis bilgisi verdi
İkramiyeler yarın hesapta! Kaç para yatacak?
İkramiyeler yarın hesapta! Kaç para yatacak?
Enerji üssü için yeni adım!
Enerji üssü için yeni adım!
2023 asgari ücreti için flaş tahmin
2023 asgari ücreti için flaş tahmin
Daha Fazla Video Göster