Beklenen açıklama: Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücretin açıklanacağı tarihte. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplantısı devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Son toplantıda yeni ücretin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç toplantı yapıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni ücretin belirleneceği son toplantı tarihi açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık'ta yapılacak. Bu tarihte yeni ücretin açıklanması bekleniyor.