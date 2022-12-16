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Beklenen açıklama: Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Beklenen açıklama: Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu. Aralık ayında başlayan komisyon görüşmelerinin son toplantısı olan üçüncü toplantıda yeni rakam belli olacak. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmasında hangi formülün uygulanacağı merak edilirken, bazı rakamlar da ön plana çıkmaya başladı. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte son gelişmeler...

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücretin açıklanacağı tarihte. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplantısı devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Son toplantıda yeni ücretin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç toplantı yapıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni ücretin belirleneceği son toplantı tarihi açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık'ta yapılacak. Bu tarihte yeni ücretin açıklanması bekleniyor.

BRÜT - NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçmiş yıllarda zamların yıllık enflasyonun 3-10 puan kadar üzerinde yapıldığı görülüyor. 2023 zammı için de yine enflasyonun üzerinde bir asgari üret artışı bekleniyor. Yıllık enflasyona mı yoksa 6 aylık enflasyona göre mi artış yapılacağı merak edilirken, 4 ayrı hesap ön plana çıkıyor.

Tahmini hesaplamalara göre %41.54, %42.63, %50 ve %60 hesaplamalara göre şu rakamlar ortaya çıkıyor:

NET ASGARİ ÜCRET MEVCUT: 5.500,35 TL
%41,54 artarsa: 7.785,20 TL
%42.63 artarsa: 7.845,45 TL
%50 artarsa: 8.250,53 TL
%65 artarsa: 9.075,58 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET MEVCUT: 6.471,00 TL
%41,54 artarsa: 9.159,05 TL
%42.63 artarsa: 9.229,59 TL
%50 artarsa: 9.706,50 TL
%65 artarsa: 10.677,15 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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