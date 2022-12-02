Bayraktar Akıncı 'TOLUN Minyatür Bomba' ile vurdu: 26 bin feet'ten 30 km'deki hedefe tam isabet

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan TOLUN Minyatür Bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu. TOLUN, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefi imha etti.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:59 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 19:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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