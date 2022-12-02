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Haberler Galeri Bayraktar Akıncı 'TOLUN Minyatür Bomba' ile vurdu: 26 bin feet'ten 30 km'deki hedefe tam isabet

Bayraktar Akıncı 'TOLUN Minyatür Bomba' ile vurdu: 26 bin feet'ten 30 km'deki hedefe tam isabet

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan TOLUN Minyatür Bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu. TOLUN, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefi imha etti.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:59 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 19:15
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Bayraktar Akıncı ’TOLUN Minyatür Bomba’ ile vurdu: 26 bin feet’ten 30 km’deki hedefe tam isabet

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

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Bayraktar Akıncı ’TOLUN Minyatür Bomba’ ile vurdu: 26 bin feet’ten 30 km’deki hedefe tam isabet

Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

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Bayraktar Akıncı ’TOLUN Minyatür Bomba’ ile vurdu: 26 bin feet’ten 30 km’deki hedefe tam isabet

Tekirdağ, Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden gövde altında taşıdığı 4 adet Minyatür Bomba ile havalanan Bayraktar AKINCI, Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne atış testi icra etmek üzere yol aldı.

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Bayraktar Akıncı ’TOLUN Minyatür Bomba’ ile vurdu: 26 bin feet’ten 30 km’deki hedefe tam isabet

Burada Bayraktar AKINCI TİHA'dan başarıyla ateşlenen yerli ve milli mühimmat TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurdu. TOLUN böylece ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi.

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Bayraktar Akıncı ’TOLUN Minyatür Bomba’ ile vurdu: 26 bin feet’ten 30 km’deki hedefe tam isabet

Açıklamada verilen bilgilere göre, Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.