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Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi çocuklar için aralıkta 366 milyon 630 bin TL ödeme yaptık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi çocuklar için aralıkta 366 milyon 630 bin TL ödeme yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon TL oldu" dedi.

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