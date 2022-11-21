Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında açıklamalar! İşte fail odaklı yeni model

Sabah'ın haberine göre, Bakan Yanık, "Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında dünyada ağırlıklı ve tek odak kadındı yani şiddet mağruruydu. Mağdurun korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesinin şiddetle mücadelede bir anlamda yeterli olacağı gibi bir algı vardı. Fakat olmadığını hepimiz görüyoruz. Mağdurun korunması, desteklendirilmesi, güçlendirilmesi, can güvenliğinin sağlanması, ekonomik olarak ve istihdama katılımının desteklenmesi vb. her türlü başlık yine çok önemli. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda herhangi bir eksilme olmayacağı gibi aynı kararlılık ve dikkatle mağrurun korunması ve desteklenmesi hukuki sosyal ve ekonomik anlamda devam edecek. Bunun yanında şiddetin oluşmasını engelleyecek yeni adımlar atılacak. Bu kapsamda failin de rehabilitasyonu, faille ilgili de bir takım çalışmalar hazırlıyoruz. Şiddet uygulayana çok yönlü sosyal hizmet modelini 2023'te hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.