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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 2,1 milyar TL yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 2,1 milyar TL yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdık

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı içinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

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