Türkiye yerli motorlarına bir yenisini daha ekledi! Raylı sistemler için tasarlanan yerli motoru çalıştırıldı

VARANK: MOTORU YERLİ, GURURLA SÖYLEYECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise özgün motor geliştirildiğini belirterek, "Biliyorsunuz muhaliflerin çok sıkça kurduğu bir cümle var. Bir ürün gerçekleştirdiğimizde, 'Hani bunun neresi yerli? Bunun motoru yerli mi' diye soruyorlar. Evet, bugün onlara cevap veriyoruz. Kendi raylı sistemlerimizde kullanacak, kendi özgün motorumuzu geliştirdik. Bunun da motoru yerli gururla söyleyeceğiz. Özgün motor hem kendi sınıfında hem de TCDD'nin envanterindeki lokomotif motorlarına nazaran daha uygun maliyetli, daha az yakıt tüketen, daha performanslı, daha verimli ve çevreci bir tasarıma sahip. Tüm lisans hakları da bize ait. Bu motorun yüzde 100'ü burada geliştirildi. Yüzde 90'ı da yine ülkemizde üretildi. Bu motorun 3 bin 600 farklı ayrı parçası bulunuyor. Ülkemizde tamamını geliştirdik ve üretimlerin yüzde 90'ını burada gerçekleştirdik. Bu modüler bir motor. 8-12 ya da 16 silindirli olarak 2 bin 700 beygire kadar 3 farklı konfigürasyonda bu motoru üretebileceğiz. TÜVESAŞ tarafından seri üretimi gerçekleştirilecek ve kullanımı yaygınlaştırılmış olacak" diye konuştu.