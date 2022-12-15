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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden bütçeye ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Nebati açıklamalarında "Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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