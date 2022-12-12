Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ödenecek? Doğalgaz fatura destek başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri kasım ayında başlamıştı. Yardım tutarı, 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırılmıştı. Peki, Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ödenecek? Doğalgaz fatura destek başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ödenecek? Doğalgaz fatura destek başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yardım tutarı, 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırılmıştı. Peki, Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ödenecek? Doğalgaz fatura destek başvuruları nereden, nasıl yapılır?
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemeleri kasım ayında başlamıştı.
Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" demişti.
Ödemeler başvurusu onaylanan hanelere sağlanıyor. Aralık ödemelerinin de bu hafta yapılması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacak
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair rapor bilgilerini sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." diye konuştu.
DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
"Doğal Gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
• Türk vatandaşı olması,
• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.
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- Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ödenecek? Doğalgaz fatura destek başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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