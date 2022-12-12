Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ödenecek? Doğalgaz fatura destek başvuruları nereden, nasıl yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."